(Di lunedì 24 ottobre 2022) La situazione più calda dentro Forza Italia, dove governisti e oltranzisti se le suonano di santa ragione. Berlusconi vuole Sisto, Barachini, Barelli e Valentini. Fra i leghisti in pole Molteni, Borgonzoni e Durigon. In Fdi verrà recuperato Fazzolari, fra palazzo Chigi e il Senato

L'HuffPost

...del suo nuovo ruolo di Ministra della Famiglia delcon Giorgia Meloni Primo Ministro , hanno acceso la preoccupazione sul futuro della Legge stessa. A tal proposito la neo Ministra ha...Le prime parole sono sul neo ministro della sanità delMeloni, Orazio Schillaci: "Il nuovo ... anche noi dell'opposizione siamo interessati alche la sanità funzioni", ha poi... Fatto il governo, Meloni deve fare i sottosegretari. Ma le bocche da sfamare sono tante: i primi nomi Anche Kiev guarda all’Italia e al suo nuovo governo. E per Volodymyr Zelensky la garanzia di vicinanza e sostegno alla causa ucraina è rappresentata dalla nuova presidente del Consiglio, Giorgia Melon ...Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "L’Italia non è un Paese per giovani. La nostra società nel tempo si è sempre più disinteressata del loro futuro, persino del diffuso fenomeno di quei giovani che si auto-e ...