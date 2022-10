(Di lunedì 24 ottobre 2022) All'indomani della formazione del governo inè il momento di leccarsi le ferite. Una fase che riapre anche i dissapori interni tra i "falchi ronzulliani"; penalizzati dalle scelte di Giorgia, e le "colombe" di. Così Giorgio Mulè, appartenente alla prima corrente, rompe gli indugi e in un'intervista a Repubblica apre laazzurra mettendo nel mirino proprioche, a suo dire, devono lasciare leinterne alessendo stati nominati ministri, "altrimenti interverrà Berlusconi". "Ha provocato disappunto l'atteggiamento di Giorgia. Un disappunto esternato dallo stesso Berlusconi, quando ha posto la questione del condizionale e non dell'imperativo da usare ...

Il Tempo

... che ha avuto ladi denunciare minacce di morte e richieste estorsive, facendo scattare le ... nel corso di unadefinita da marciapiede, perché legata al controllo di una strada che fa da ...La situazione rischia di divenire insostenibile e, sinceramente, unapolitica in questo ... alle pretese, alla propaganda, basta! Tradizione e Futuro, investita dai sancataldesi come... Faida in Forza Italia, il superfalco Mulé avvisa: "Tajani e Bernini lascino le cariche nel partito. Noi delusi da Meloni" All'indomani della formazione del governo in Forza Italia è il momento di leccarsi le ferite. Una fase che riapre anche i dissapori ...Lunedì le candidature per chi raggiunge i 100 sostenitori. Johnson rientra e ha già le firme Londra. Boris sì, Boris no. È ancora un mistero il ritorno sulla scena politica dell'ex Premier Boris Johns ...