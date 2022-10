F1 | Toto Wolff | “Siamo molto più vicini | gli aggiornamenti funzionano ed eravamo in lotta per vincere”

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’appuntamento con la prima vittoria dell’anno è sfumato nuovamente in extremis, ma Mercedes esce rafforzata dal weekend di Austin e con la consapevolezza di aver intrapreso un percorso di crescita che potrà consentirle di provare a rientrare nellaper il titolo mondiale nel 2023. Lewis Hamilton è stato leader del Gran Premio degli Stati Uniti fino a 6 giri dalla fine, quando ha dovuto cedere il passo alla Red Bull di uno scatenato Max Verstappen in rimonta dopo un problema all’ultimo pit-stop, mentre George Russell non ha disputato una gara pulita chiudendo al quinto posto con il giro più veloce. “Dobbiamo essere realistici.piùora, gli ultimihanno funzionato edinper la vittoria“, dichiara...