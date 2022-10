F1 – Il talento di Verstappen | la frustrazione di Hamilton e Leclerc | gli applausi per Alonso e Vettel | cosa ha detto il Gp di Austin

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Si può criticare o meno il fatto che la F1 sia sempre più americana, ma il Gp diha regalato emozioni. Il risultato davanti è lo stesso di molte altre volte, si è visto ildi Max. Dal pit-stop eccessivamente lungo dei meccanici Red Bull al 35esimo giro (inusuale in stagione), è partita la super rimonta dell’olandese. A suon di 1’40” bassi, è riuscito prima a riprendere, per poi iniziare ad accorciare su, definitivamente passato a sei tornate dalla fine con una staccata mostruosa. Insomma, “Mad Max” ora sale a quota 13 vittorie in stagione: gliene basterà un’altra per superare il record di trionfi in un’annata di F1, detenuto da Michael Schumacher (nel 2004 con la Ferrari) e Sebastian(con la Red Bull nel 2013). Red ...

... in Belgio, dal padre Jos (insieme a Max nella foto), di nazionalità olandese, anche lui pilota di F1 e dalla madre Sophie Kumpen, di nazionalità belga, ex pilota di kart Ildi Max...straordinario, oggi praticamente imbattibile, considerando che è il migliore pilota con la migliore macchina. Un cannibale, in stato perenne di adrenalina massima e voglia di ... Red Bull vince anche negli Stati Uniti con super Max e fa suo il quinto titolo Costruttori della storia tornando a fare doppietta mondiale dal 2013 ...