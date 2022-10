F1 GP Messico 2022 | gara domenica | canale | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Si torna in pista per la ventesimadel Mondiale di F1, che si terrà a Città deldove va in scena il Gran Premio delserale in virtù del fuso, ecco dunque le informazioni sutv edi questo appuntamento imperdibile per gli appassionati del motorsport su una pista storica e molto amata dai piloti. Lainizierà infatti alle ore 21 di30 ottobre, proprio come la precedente negli Usa, latv sarà visibile su Sky Sport F1 (anche Sky Sport Uno) e insu Sky Go, su TV8 la replica in chiaro in leggera differita. Su Sportface, come di consueto, vi andremo a proporre la ...