Ex «Top Gun» della Nato al servizio di Cina e | forse | Mosca

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Piloti militari di ventura, mercenari esperti, magari con esperienza su velivoli occidentali, assoldati per addestrare i giovani cinesi. Un fatto preoccupante del quale finora si è parlato poco, ma che esisterebbe ed è molto pericoloso. A cominciare sarebbero stati alcuni britannici (ex Royal Air Force e Fleet Air Arm), che hanno prestatoin nazioni minori; poi però sono stati attratti dai compensi stellari offerti dalla Repubblica Popolare Cinese e il loro numero è aumentato, la voce si è diffusa, e ora a espatriare sarebbero anche ex piloti dell’Armée de l'Air, l’aviazione francese, eMarine Nationale, appunto l’aviazione di Marina di Parigi. Persone che oggi vivono all’estero e sono state congedate, con facilità di spostamento e tuttavia ancora custodi di informazioni sensibili. Il pericolo è duplice, sia per la fuga di dottrina di ...