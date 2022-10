Esulta in diretta per il forfait di Johnson | nei guai giornalista Bbc | sospesa e sotto indagine disciplinare – Il video

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Si trovainchiestala conduttrice della Bbc Martine Croxall, che non andrà in onda fino a quando i fatti non verranno chiariti, riferisce il Guardian. Ladella tv di Stato britannica è accusata di aver reagito con eccessivo entusiasmo, quando intorno alle 23.30 di ieri 23 ottobre, quando, durante la rassegna stampa della trasmissione The Papers («I giornali»), ha saputo che Borisnon si sarebbe candidato a diventare leader dei Tory – ed eventualmente primo ministro per una seconda volta – dopo le dimissioni di Liz Truss. Le candidature per la posizione, ora occupata dall’ex cancelliere di Stato Rishi Sunak, dovevano essere presentate entro oggi pomeriggio, ma già nella serata di ieri si era fatta concreta l’ipotesi di una rinuncia di. Commentando la ...

