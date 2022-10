Erminio Macario | il francobollo celebrativo

La Stampa

Si parte questo sabato, alle 21.15, al Teatro dei Batù di Fubine , con la commedia "Achille Ciabotto medico condotto" , grande successo di(in dialetto piemontese). Il biglietto costa ...Come annunciato qualche mese fa nell'occasione dei 120 anni dalla nascita il Ministero dello Sviluppo economico ha emesso un francobollo dedicato adella serie Le eccellenze italiane dello spettacolo. Il francobollo sarà presentato dall'associazione culturalein collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di ... Un francobollo per ricordare Macario a 120 anni dalla nascita: “Ma Torino lo ha dimenticato” LO SPETTACOLO - Sabato 22 ottobre, alle ore 21.15 al Teatro dei Batù di Fubine Monferrato (via Longo), primo appuntamento della 26ª stagione di " Fubine Ridens ", rassegna di teatro brillante organizz ...Secondo appuntamento della stagione del Piccolo Teatro Comico è fissata il 14 ottobre con Margherita Fumero e i Fumeri Per Caso in “Fumeri Returns”. Festeggeremo insieme i dieci anni di compagnia con ...