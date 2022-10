“Era Ora” | la romantic comedy sul valore del tempo dal retrogusto drammatico

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La chiusura della 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma ha regalato la pellicola con Edoardo Leo e Barbara Ronchi, Era Ora, diretta da Alessandro Aronadio. Si tratta di un’esilarante commediaa al cui interno si cela, però, anche un pizzico di drammaticità. Il film distribuito da Vision Distribution sarà prossimamente disponibile nelle nostre sale. L’argomento centrale attorno a cui ruota l’intero film è ildel. Un tema assolutamente attuale che interessa tutti noi esseri umani, ma che inevitabilmente a causa della frenetica vita di tutti i giorni viene spesso messo in secondo piano. E in Era Ora sarà proprio la coppia formata da Dante (Edoardo Leo) e Alice (Barbara Ronchi) a guidarci in una profonda, tormentata e divertente riflessione riguardo questo complesso e imprescindibile concetto. Barbara Ronchi ...

... dal momento che non c'alcuna promozione del token: Eisenberg ha dichiarato che il token è riuscito a raccogliere oltre 250.000$ "investiti/scommessi" nel giro di mezz'senza "alcuna ...Riguardal'evento 'Cashless e criptovalute' di Money.it Le criptovalute, una realtà dalla presa ... come spiega Fabiano Taliani, ' il merchantun po' restio, per problemi legali, commerciali e ...Sonic Frontiers rappresenta l'inizio di una nuova era per la mascotte di SEGA. Dopo averlo provato per 7 ore, abbiamo un'idea molto più definita di cosa ci aspetta.. Tra i fan di Sonic c'è un triste ...Secondo Maurizio Novelli, gestore di Lemanik, metà del Pil Usa è composto da credito subprime in portafoglio ai fondi comuni e ai fondi pensione. E ora che i prestiti in sofferenza nel private credit ...