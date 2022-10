Er Gol de Turone era Bono | la recensione | un documentario antropologico più che sportivo

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ladi Er Gol deera: Francesco Miccichè e Lorenzo Rossi Espagnet realizzano unche racconta in modo preciso un evento che ha cambiato la storia del calcio, analizzandolo però dal punto di vista sociale, umano e politico. In sala il 24, 25, 26 e 27 ottobre. Er Gol deErainizia come non te lo aspetti, ovvero con l'assedio di Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Voi direte, cosa c'entra con unincentrato su uno dei più noti e dibattuti episodi arbitrali avvenuti nel campionato di Serie A? La risposta è più semplice di quanto pensiate: c'entra eccome, perché un certo AndreaRomanista, mentre Trump parlava dalla Casa Bianca, scriveva nella live chat di YouTube testuali parole: "Mr. President, do you think ...