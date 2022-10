Elenoire accusa Nikita di portare iella | l’assurda teoria della Ferruzzi al GF Vip – VIDEO

Blog Tivvù

Ma questo non è bastato a Wilma Goich che si è sfogata in giardino conFerruzzi e Sofia Giaele De Donà: Come fatto in passato da Cristina Quaranta, pure Wilma Goich si è lamentata del fatto ......finito ingiustamente sotto. E così in cucina si sfoga con Antonino Spinalbese , il quale lo appoggia e gli dice: ' Sai quando crei una dinamica Quando ti vengono a rompere i co*ni '.... Elenoire accusa Nikita di portare iella: assurda teoria della Ferruzzi - Video Quando è un semplice rapporto che magari noi al Sud abbiamo così affettuoso tra fratello e sorella, fratello e fratello, sorella e sorella. L’ ex gieffino ha subito effettuato la procedura per il recu ...Tra i concorrenti più nascosti del Grande Fratello Vip c'è sicuramente Daniele Dal Moro. L'influencer è stato messo sotto accusa da Sonia Bruganelli e Alfonso ...