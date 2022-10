Eclissi solare del 25 ottobre 2022 | sarà visibile anche in Italia | ecco quando | come e dove vederla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Nella mattinata di domani, martedì 25, poco dopo le 11,00 orana, inizierà un’parziale di Sole chebendall’, seppure con qualche differenza: nel Nord-Est il fenomeno inizierà prima e avrà un’entità leggermente maggiore rispetto al Sud-Ovest. In particolare, a Bellunopossibile ammirare l’a partire dalle 11,17, con il 29% del diametrocoperto, mentre a Palermo lo spettacolo inizierà alle 11,35, con un diametro coperto del 22%. “L’importante, in queste circostanze, è la sicurezza, perché guardare il sole ad occhio nudo è estremamente pericoloso“, ricorda all’Ansa Paolo Volpini dell’Unione Astrofilini (Uai), che per il 25 ...