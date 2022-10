Eclissi di sole | occhi al cielo il 25 ottobre Come osservarla in sicurezza

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Nuovadivisibile nelitaliano. Il fenomeno va però ammirato con i giusti strumenti, così da non arrecare danni alla vista. Ecco, dunque, i consigli preziosi e le spiegazione di Matteo Montemaggi, presidente dell’Associazione Astronomica del Rubicone APS. “Nella tarda mattinata di martedì 25, un’parziale disarà visibile dai cieli italiani”. “L’sarà visibile in diverse regioni comprese tra l’India e il Nord Europa. Nel nostro paese l’inizierà e finirà a orari diversi in base al luogo di osservazione.riferimento, da Trieste inizierà verso le 11:18 e terminerà alle 13:22, mentre il fenomeno sarà osservato da Palermo dalle 11:35 alle 13:20. Il massimo ...

Cos'è un'parziale diL'diè un fenomeno particolarmente raro, e non tutti i paesi del globo terrestre sono i favoriti per apprezzarla. In generale, l'solare può ...Ma gli occhi sono particolarmente capaci di compensare i cambiamenti di luminosità, pertanto per percepire l'inizio dell'- senza guardare direttamente il- si possono adottare alcuni ...Eclissi solare: il 25 ottobre la Luna si frapporrà tra il Sole e la Terra e, anche dall'Italia, lo straordinario spettacolo naturale sarà visibile intorno alle 11 di mattina. Nel nostro Paese la coper ...Eclissi solare 25 ottobre 2022, a che ora sarà possibile ammirarla e come fare per proteggere adeguatamente gli occhi: gli occhiali da sole non bastano ...