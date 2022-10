“È il corpo di Fabio” Trovato morto dopo ore di ricerche Tragedia in acqua | aveva 41 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Como sotto choc:Livio ènelle acque del lago della città lombarda, mentre stava facendo ciò che più amava. Infatti, era un sub edeciso di immergersi insieme ad un suo amico. Proprio quest’ultimo ha immediatamente chiamato aiuto,che il 41enne non era più riemerso dal fondale.subito temuto che qualcosa non fosse andato per il verso giusto e a quel punto i sommozzatori si sono adoperati subito, al fine di individuare l’uomo. E non è stato affatto un compito facile. Per tante ore Como è rimasta in ansia, ma poi la notizia cheLivio fosseè diventata una certezzapiù di 7 ore di lavoro ininterrotto dei soccorritori. Sul posto erano giunti i carabinieri e i vigili del fuoco. Entrando maggiormente nello ...