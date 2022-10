Dove vedere Benfica-Juventus | streaming gratis e diretta tv Sky o Canale 5?

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il match, valido per la quinta giornata del girone H della Champions League 2022/23, si gioca martedì 25 ottobre alle ore 21 nello stadio Da Luz di Lisbona. I bianconeri devono vincere con almeno due reti di scarto per poter continuare a sperare nella qualificazione gli ottavi di finale della competizioneL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::OGGI LIVE etv Amazon Prime? Probabili formazioni Porto –, Champions Paolo Ziliani: “Rigori non fischiati ...