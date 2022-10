' Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù' | alle 23 15 su Rai 3 l' ultima puntata | le anticipazioni

(Di lunedì 24 ottobre 2022) 'in', questa sera23.15 su Rai 3 con Federica Sciarelli va in onda l'. Valerio ha 11 anni ed è stato uno dei protagonisti della ...

in- Ospedale Pediatrico Bambino Gesù', questa sera alle 23.15 su Rai 3 con Federica Sciarelli va in onda l'ultima puntata. Valerio ha 11 anni ed è stato uno dei protagonisti della ...... elenca l'Associazione nazionale aiuti e assistenti ospedalieri, "giovanidei pronto ... Orari doppi in'Azzerato il nostro tempo 'da esseri umani'. Lavoriamo quasi il doppio di quanto ..."Dottori in corsia-Ospedale Pediatrico Bambino Gesù", questa sera alle 23.15 su Rai 3 con Federica Sciarelli va in onda l'ultima puntata.Dottori in Corsia stasera su Rai 3 lunedì 24 ottobre, di che parla le anticipazioni delle storie stasera dall'ospedale Bambino Gesù ...