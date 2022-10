Donna uccisa a Bolzano | marito si presenta agli inquirenti

RaiNews

Si sarebbe presentato agli inquirenti a Bolzano Avni Mecja, il marito di Alexandra Elena Mocanu, la35enne, trovatanel loro appartamento ieri sera. Lo apprende l'ANSA. L'uomo nel fine settimana sarebbe partito verso l'Albania, il suo pase d'origine, ma poi avrebbe fatto ritorno a ...Striscioni rosso sangue col volto di Masha Amini: un collettivo anonimo di artisti iraniani ha srotolato una installazione al Guggenheim di New York in tributo alla giovanedalla polizia di Teheran per non aver indossato correttamente il velo. L'opera era composta di 12 lunghi teli rossi con la foto di Masha e lo slogan della più recente ondata di proteste ... Giovane donna uccisa in abitazione a Bolzano, si cerca il marito Si è presentato agli inquirenti a Bolzano Avni Mecja, il marito della donna trovata morta nel suo appartamento domenica sera ...BOLZANO. Si sarebbe presentato agli inquirenti a Bolzano Avni Mecja, il marito di Alexandra Elena Mocanu, la donna 35enne, trovata uccisa nel loro appartamento ieri sera. Lo apprende l'Ansa. L'uomo ne ...