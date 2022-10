Domenica In | Mara Venier a Giorgio Panariello | «Mi hai toccato…» La risposta è esilarante

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ospite di, aIn, c’è anche. L’attore, regista e comico racconta la sua vita e la sua carriera, ma alla fine è inevitabile esplodere in fragorose risate. Anche per via di un imprevisto un po’ ‘hot’.In,da«Non posso dire di non aver avuto un’infanzia felice, non sono cresciuto con i miei genitori e il mio babbo e la mia mamma sono stati mio nonno e mia nonna. Avevo già una predisposizione allo spettacolo, senza saperlo: da bambino usavo la spazzola di mia nonna come microfono per autointervistarmi davanti allo specchio» – racconta– «Ho iniziato in radio, avevo lasciato la scuola ...