“Domenica In” | Cristiano Malgioglio ricorda i terribili lutti che gli hanno cambiato la vita

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Personaggi Tv. “In”,racconta iche glila. Ospite nel salotto di Mara Venier, il famoso paroliere e cantante italiano si è lasciato andare ai ricordi parlando in modo particolare del suo difficile passato, regalando così ai telespettatori uno spaccato inedito della sua. Unaprivata fatta di alti e bassi, caratterizzata soprattutto da numerosimolto dolorosi. Un racconto a 360° che ha letteralmente lasciato senza parole il pubblico delladi Rai 1.Leggi anche –> Un anno senza Raffaella Carrà, il ricordo di: fan commossi Dietro ...

Malgioglio a 'In' racconta del suo ruolo di giudice a 'Tale e Quale Show' e rivela: 'Valeria Marini si è arrabbiata ed ha avuto uno scontro con me subito dopo l'esibizione. Sono ...Valeria Marini, a 'Da noi...a ruota libera' si scaglia conto Malgioglio: 'Ci sono rimasta malissimo'Malgioglio e i terribili lutti: 'Mi hanno cambiato la vita' Ospite aIn , l'...Dietro al proverbiale buonumore di Cristiano Malgioglio, che negli anni si è sempre distinto per la sua contagiosa allegria, si celano anche ricordi privati molto dolorosi, che il paroliere ...Nell'ultima puntata di Tale e quale show l'opinionista ha duramente criticato l'esibizione della showgirl e tra i due ci sarebbe stata una lite dietro le quinte ...