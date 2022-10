Dodi Battaglia a Verissimo il dramma della morte della moglie Paola

e il malore, come sta/ "Stress No, per dolore profondo causato da..." Morto Guido Carboniello, il legame con J - Ax: 'Ciao Guido, sei solo dall'altra parte della strada...' Così ...Leggi Anche Marina Massironi: 'Con Giacomo Poretti per sbarcare il lunario cantavamo nelle scuole materne' Leggi Anche: 'Franco Gatti per i 'Ricchi e poveri' è stato il collante come ...Non solo i Pooh. Dodi Battaglia, a Verissimo, racconta alcuni aspetti della propria vita privata. A cominciare da quello più doloroso: la morte della sua terza moglie. Era il settembre ...Il mitico chitarrista dei Pooh, Dodi Battaglia, ospite a "Verissimo" ricorda il musicista dei Ricchi e Poveri Franco Gatti venuto a mancare il 18 ottobre. "In tanti mi hanno chiesto di dire due parole ...