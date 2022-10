Doctor Who | ecco tutte le novità che bisogna sapere

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’ultimo episodio diWho, con protagonista: Jodie Whittaker, è andato in onda oggi su BBC One. Jodie Whittaker, a fine puntata si è rigenerata nel Quattordicesimo Dottore, che sarà protagonista dei prossimi episodi diWho, in arrivo nel 2023. L’inevitabile e conseguente rigenerazione, ha avuto conseguenze eclatanti. Ad apparire come Quattordicesimo Dottore: David Tennant, che torna a vestire i panni del dottore, dopo 12 anni. Tre episodi speciali che andranno in onda tra un anno. Il longevo programma televisivo britannico è stato sottoposto a una revisione creativa. Uno dei volti più amati tornerà nella serie: Russell T. Davies. Tornerà come showrunner, dopo che ha guidato alcune delle stagioni più acclamate del reboot dello show della BBC, della metà degli anni 2000. Al suo fianco, le star David Tennant e Catherine Tate, che hanno ...

