Disuguaglianza e Crisi climatica | una miscela che fa esplodere il pianeta

Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

... mentre 55 tra i paesi più colpiti dallaclimatica hanno subito danni per 500 miliardi di dollari Bastano alcuni dati per restituire la fotografia di quantoclimatica ...Il dossier parla di "quantoclimatica procedano di pari passo. Solo nella prima metà del 2022, sei tra i più grandi attori dell'industria mondiale dei combustili fossili (BP, ... La crisi climatica sta aumentando la disuguaglianza di reddito nel mondo È l’allarme lanciato oggi in un nuovo rapporto diffuso dalla Loss and Damage Collaboration di cui Oxfam fa parte. Secondo le stime il costo della crisi climatica potrebbe arrivare a 580 miliardi di do ...La richiesta al nuovo governo per un modello economico che riduca le disuguaglianze e le povertà partendo da una collaborazione con le organizzazioni sociali della cooperazione attive sul territorio ...