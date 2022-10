Dinamo-Milan | Rebic | “Ora sto bene | posso giocare in tutti i ruoli” | VIDEO

...00 Celta - Getafe 0 - 1 CALCIO - SERIE B 20:30 Ascoli - Cagliari 2 - 1 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 18:45 Salisburgo - Chelsea 18:45 Siviglia - Copenaghen 21:00Zagabria -21:00 Celtic - ...Il talento dellaZagabria Orsic ha presentato la partita contro ildi domani, in cui i rossoneri si giocano un pezzo di qualificazione agli ottavi di Champions Miroslav Orsic ha presentato in questo modo ...Champions League, si gioca la quinta giornata della fase a gironi. Tutte le informazioni su dove vedere Dinamo Zagabria-Milan in tv e streaming.Sappiamo che per superare certe sfide devi anche avere quel carattere e quella mentalità di rimanere concentrati sul nostro gioco. Servirà cura dei dettagli perché è una partita importante, quasi deci ...