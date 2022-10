Dinamo-Milan | Pioli | “Brahim Diaz sta meglio | domani faremo un provino”

... così il tecnico del, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro loZagabria. I rossoneri hanno 4 punti in classifica, a pari merito con laZagabria, ...Commenta per primo In odore di una maglia da titolare sulla corsia di destra, l'attaccante Ante Rebic torna nella sua Croazia per provare a trascinare ilal successo contro laZagabria. Ecco quanto dichiarato dal numero 12 rossonero in conferenza stampa. Se ha detto qualcosa ai compagni su cosa devono aspettarsi : 'Lo stadio non è come in ...Domani, martedì 25 ottobre, riparte la Champions League. Il Milan vola a Zagabria, la Juve affronta il Benfica. Mercoledì, Inter e Napoli.Dentro o fuori. Per il Milan è una trasferta insidiosa quella di Zagabria contro la Dinamo, su un campo dove non hanno vinto né il Chelsea né il Salisburgo. Ma i rossoneri ...