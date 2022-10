Diesel e benzina Euro 7 | l’Ue fa marcia indietro | costi troppo alti

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Se l’pa procede spedita verso lo stop alla produzione dei motori termici dal 2035, si registra una possibile frenata sull’introduzine dello standard7, che dorevìbbe definire i limiti sull’ultima generazione di motori endotermicida qui a quella data. Idi progettazione e sviluppo per motori che avrebbero solo pochi anni di commercializzazione sarebbero infattiper i costruttori, tanto che in Commissione si sta pensando di mantenere sui motori7 gli stessi vincoli di quelli6. Secondo indiscrezioni raccolte dall’autorevole sito Politico.eu – molto vicino alle istituzioni comunitarie e che sarebbe venuto in possesso di una bozza della nuova normativa7, che dopo ...