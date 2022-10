Deserti d' Italia | guida turistica sugli effetti della siccità

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Unache racconta glificazione in. Si chiamaaid'e prende vita nell'ambito del progetto 'Acqua nelle nostre mani' di Finish con il contributo del fotografo Gabriele Galimberti, vincitore nel 2021 del World Press Photo, che ha viaggiato durante i mesi scorsi, con la sua collaboratrice Camilla Miliani, con l'obiettivo di documentare e raccontare 'mete turistiche' anomale per il nostro paese, in via dificazione ( FOTO ). Un viaggio lungo lo stivale che si è protratto per tutto il periodo estivo e le cui foto, interviste e descrizioni hanno dato vita alla, in formato ...

Affaritaliani.it

... sorti su terreni sottratti alla criminalità organizzata o in luoghi aridi eo ... Ci sono 3 - 4 morti al giorno inper cause di lavoro e tutto questo non è tollerabile, bisogna alzare la ...Dall'Irlanda al Guatemala, passando per, Spagna e idi Giordania e Stati Uniti, ecco dove volare per vivere gli stessi paesaggi di Luke Skywalker, Ian Solo, Chewbecca e la principessa ... L'Italia sta diventando un deserto, arriva la guida-choc - FOTO Roma, 24 ott. (Adnkronos) – Una guida turistica che racconta gli effetti della desertificazione in Italia. Si chiama Guida Turistica ai Deserti d’Italia e prende vita nell’ambito del progetto ‘Acqua n ...Più di un quinto del territorio italiano è a rischio desertificazione. Il 2022 è l’anno più caldo di sempre per il nostro paese e solo di fronte a fiumi che diventano stagni e ghiacciai che continuano ...