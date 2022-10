Digital-Sat News

Al termine dell'incontro, misterSpugna e soddisfatto. "Dobbiamo affrontare ogni partita ... Tutta la Serie A TIM è solo sucon 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. ...Sulle ultime prestazioni di Rabiot ha parlatoMatri che, ai microfoni di, ha commentato: " Allegri ha sempre detto che per lui Rabiot è un giocatore fondamentale. Da lui ci si aspetta ... DAZN, Alessandro Lacovara nuovo Senior Vice President Subscriptions