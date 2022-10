Dayane Mello sbotta sui social | Non entrerò mai al Grande Fratello Vip 7 | le motivazioni sono condivise da tutti i fan

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 24 ottobre 2022)risponde una volta e per tutte alle presunte voci che la vedono come prossima concorrente del GFVip 7.è stata una delle protagoniste indiscusse delVip 5. La modella si è contraddistinta non solo per il suo aspetto fisico ma anche per il suo carattere forte e peperino. Noni coinquiliniriusciti a star dietro l'uragano. Molti accusavano la donna di negare alcune dichiarazioni o di fingere di non capire. Laè stata però capace di farsi amare da tutto il pubblico a casa. Ha purtroppo anche vissuto un momento dolorosissimo.è stata chiamata dalla redazione ed avvisata che suoLucas era deceduto in un ...