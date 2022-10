Davis Cup 2022 | i convocati dell’Italia per le Finals | assente Sonego

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Filippo Volandri ha diramato i nomi dei cinque tennisti che rappresenteranno l’Italia alle prossimedellaCup. Si tratta di Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli:, quindi, Lorenzo, per ovvie ragioni numeriche: “Il nostro percorso è solo iniziato, ma stiamo facendo passi da gigante. Ho tante scelte possibili in singolare, un doppio collaudato competitivo e anche altre combinazioni. Sono tutti titolari: possono scendere in campo Berrettini, Sinner, Fognini e Musetti, senza dimenticare, che non c’è perché posso convocare solo cinque giocatori”, ha infatti spiegato il capitano della Nazionale italiana. Volandri ha poi aggiunto: “Ovvio che questo ti dà delle responsabilità in più ma è un privilegio: gestire ...

LiveTennis.it

In vista delleby Rakuten Finals 2022, che si svolgeranno a Malaga, in Spagna, dal 22 al 27 novembre prossimi sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, il capitano della ......ha dovuto fare i conti con un problema al piede sinistro nel corso della Tennis Napoli. Il ... soprattutto in ottica Coppa. L'Italia dovrà affrontare gli Stati Uniti ai quarti di finale. Photo ... Davis Cup by Rakuten Finals 2022: convocati i cinque Azzurri per Malaga In vista delle Davis Cup by Rakuten Finals 2022, che si svolgeranno a Malaga, in Spagna, dal 22 al 27 novembre prossimi sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, il capitano ...La Spagna ha annunciato la squadra che rappresenterà la Nazionale iberica ai quarti di finale della Davis Cup 2022, dove affronterà la Croazia in quel di Malaga. Non sono scelte banali, quelle di ...