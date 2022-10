(Di lunedì 24 ottobre 2022) Le parole di Mikkels, ex della: «Genova è una città meravigliosa. Ci sono tante cose bellissime lì che mi mancano» Mikkel, ex giocatore dellaattualmente in forza a Brentford, ha rilasciato una lunga intervista a grandhotelcalciomercato.com. Di seguito le sue parole sull’impatto in Premier e la sua ex squadra. IMPATTO IN PREMIER – «È stato fantastico arrivare e vedere tante facce che conoscevo. Mi hanno subito spiegato i principi di allenamento e raccontato la storia del club. I ragazzi danesi mi hanno aiutato tantissimo ed è davvero bello vederli quotidianamente adesso. E anche grazie a loro e al loro supporto mi sto ambientando benissimo». PASSATO BLUCERCHIATO – «Mi manca, soprattutto il mare. Genova è una città meravigliosa. Ci sono tante cose bellissime lì che mi ...

Calcio News 24

Le parole di Mikkels, ex della Sampdoria: "Genova è una città meravigliosa. Ci sono tante cose bellissime lì che mi mancano" Mikkel, ex giocatore della Sampdoria attualmente in forza a Brentford, ha rilasciato una lunga intervista a grandhotelcalciomercato.com. Di seguito le sue parole sull'impatto in Premier e la sua ex ...La vera svolta, però, è arrivata nel dicembre 2015,la Right To Dream ha rilevato l'FC ... con le cessioni di Sulemana (al Rennes per 15 milioni), Kudus (all'Ajax per 9 milioni) e(... Damsgaard: «Quando posso guardo sempre la Sampdoria» Le parole di Mikkels Damsgaard, ex della Sampdoria: «Genova è una città meravigliosa. Ci sono tante cose bellissime lì che mi mancano» Mikkel Damsgaard, ex giocatore della Sampdoria attualmente in for ...Mikkel Damsgaard ha parlato dell'inizio della sua avventura al Brentford: l'ex Sampdoria si sta ambientando e non dimentica Genova e gli ex compagni ...