Dalle serie tv alla torta per uccidere Laura Ziliani | così è stato “confezionato” un omicidio imperfetto

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Erano convinti che sarebbe baseguire alcunetv per mettere insieme tutti i tasselli, per portare a termine unperfetto. Pensavano di aver studiato ogni dettaglio, di non aver lasciato traccia. E invece, quello che dstampa viene definito il trio diabolico, aveva sbagliato clamorosamente. L’dinon èunperfetto, èun. Mirto, Paola Zani e Silvia Zani si sono lasciati alle spalle unadi indizi che non lasciano dubbi. E le confessioni, che hanno fornito, servono solo a mettere tutti i pezzi al posto giusto.è stata attirata in una ...

Fanpage.it

... "Su 100 proposte ricevute ne avrò declinate 90, dai talent ai reality,ospitate alle fiction"... E poi ancora con Suburra " La. Non tutti sanno che la sigla della prima stagione, ovvero il ...La Casa Bianca invia un sommergibile per difendersiminacce di un ribelle russo. Gomorra " La, ore 21:30 su TV8 Salvatore Esposito e Marco D'Amore in una delletv italiane più ... Omicidio di Laura Ziliani, le figlie: Abbiamo preso spunto dalle serie tv per uccidere mamma Laura Ziliani ha mangiato una torta avvelenata ma il tentativo di ucciderla non è andato a buon fine: il trio diabolico ha dovuto agire in modo diverso ...In archivio la 4ª giornata, al PalArquato passano i padroni di casa per 82-79. Una partita nervosa fatta di alti e bassi che vede l’Etrusca in vantaggio nei primi minuti di gioco ...