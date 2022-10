(Di lunedì 24 ottobre 2022) Si dovrà presentare domanda all'Inps in modalità telematica o presso gli istituti di patronato entro 20 giornipubblicazione del decreto in Gazzetta L'assegno unico per i figli è stato ...

AGI - Agenzia Italia

... qui arrivò, talento prodigio, a dieci anni, mandatofamiglia per osservare da vicino e ... 3), dove si trova la tela di San Francesco che adora il crocifisso, per terminare aTalon Sampieri (...La webtv dei Calabresi del mondo e Filitalia, sono anche partner dell'iniziativa organizzatade Iberoamerica diretta da Edoardo Avila Rumayor, e che quest'anno si occuperà dell'incontro ... Dalla casa ai trasporti, tutti i bonus in scadenza La nostra è una repubblica parlamentare e per questo ogni nuovo governo deve ottenere la fiducia, come prevede la Costituzione. Ecco una guida su tutto quello che c’è da sapere, dai numeri che deve ot ...AGI - Mancano ormai poco più di un paio di mesi alla fine dell'anno e sono molti i bonus in scadenza che potrebbero subire ritocchi con la legge di bilancio che il nuovo governo dovrà varare a breve.