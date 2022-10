Dal Cdm all’incontro con Macron | ecco il primo giorno del governo Meloni

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Roma, 24 ott – Ildelè stato, come avviene di solito, all’insegna dell’ordinario. Prime pratiche, prime questioni da affrontare. Ma con una chiusura tutto sommato inaspettata, ovvero l’incontro con il presidente francese Emmanuelin serata.Cdm, le nomine e le attribuzioni Come riporta il Giornale, ilConsiglio dei Ministri, oltre a occuparsi della nomina di Alfredo Mantovano come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha conferito gli incarichi in via ufficiale ai due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, i quali hanno fatto degli interventi. “Parole molto belle di incoraggiamento, lealtà e compattezza”, ha riferito il ministro Luca Ciriani. Dopodiché, le ...

