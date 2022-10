Covid | Oms Europa | ' impennata autunno ha triplicato contagi non casi gravi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Milano, 24 ott. (Adnkronos Salute) - "Come previsto, l'autunnale hanella Regione europea dell'Oms dall'inizio di settembre. Ma ciò non ha portato, finora, ai livelli precedenti di malattie- decessi e ricoveri in terapia intensiva hanno visto piccoli aumenti - né agli effetti paralizzanti visti in precedenza sulla vita economica o sociale. Non è comunque il momento di rilassarsi. Nell'ultimo mese abbiamo anche assistito a un rialzo precoce deidi influenza stagionale, che ora ha portato a un aumento della positività nei pazienti ricoverati in ospedale coninfezioni respiratorie acute". E' il quadro tracciato oggi da Hans Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'. Nella ...