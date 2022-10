Covid oggi Toscana | 612 contagi e 2 morti | bollettino 24 ottobre

(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 612 i nuovida coronavirus24in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 2. I nuovi casi, 152 confermati con tampone molecolare e gli altri 460 con test rapido, sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.456.313. I guariti crescono dello 0,1% (1.217 persone) e raggiungono quota 1.395.349 (95,8% dei casi totali). Al momento inrisultano pertanto 50.038 positivi, -1,2% rispetto a ieri. Di questi 472 (8 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 11 (stabili) si trovano in terapia intensiva. Dall’ultimo ...

Sono 612 i nuovi contagi da coronavirus24 ottobre in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino- 19. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi, 152 confermati con tampone molecolare e gli altri 460 con test rapido, sono lo ...In Piemonte dal 26 ottobre partirà la campagna per la quinta dose di vaccino anti -rivolta agli over 80 e over 60. Mercoledì apriranno le pre - adesioni per gli oltre 170 mila ...già da. '...BOLOGNA Arrivato il via libera dal ministero della Salute, l’Emilia-Romagna è pronta a partire con la somministrazione della quinta dose di vaccino anti Covid-19. La direzione dell’assessorato regiona ...di Silvia Pagliuca Full remote o ritorno in presenza Sono diverse le aziende che stanno tornando al vecchio modo di lavorare: ovvero, richiamando il personale in ufficio con, al massimo, un giorno di ...