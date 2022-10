Covid oggi Italia | Vaia | “Basta bollettino morti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) – “coldeidi”. L’aumento dei decessi “non mi preoccupa affatto. In questo momento non vi sono assolutamente elementi di allarme, con buona pace di chi continua a terrorizzare e a profetizzare sciagure, facendo un danno incalcolabile al Paese, soprattutto ai più giovani”. Così Francesco, direttore del”Istituto Spallanzani di Roma, in una lunga intervista su ‘Libero’, firmata da Pietro Senaldi. “La curva dei casi – continua– indica che l’ondata sostenuta dalla variante Omicron Ba.5, predominante, è ancora in corso, ma non si assiste a un impatto significativo in termini di malattia grave. Nello stesso periodo dell’anno scorso, quando eravamo in piena ondata Delta, tutti gli indicatori di malattia grave (ospedalizzazioni, terapie ...