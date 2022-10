Covid | oggi in Italia 11 606 nuovi casi e 39 morti Tasso positività scende al 14 | 4%

Il totale delle vittime legate al- 19 sale così a 178.633 . Per quanto riguarda i contagi, ... In 501.090 si trovano, ad, in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti ...Omicidio Carol Maltesi: Fontana chiede perizia psicologica Nella mattinata di, lunedì 24 ottobre, si è aperto ufficialmente il processo della Corte d'Assiste di Busto ... "Il bollettinova ...In Piemonte, in tempo di Covid, i suicidi sono circa 400 l’anno. In Italia oltre 5000. un fenomeno che con la pandemia è peggiorato ...(Adnkronos) – Sono 11.606 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 24 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...