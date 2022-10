Covid Italia | i dati del 24 ottobre Eliminare il bollettino quotidiano? Il fronte del sì

Sky Tg24

Il totale dei casi dirilevati dall'inizio della pandemia inè di 23.359.680, indica l'aggiornamento del ministero della Salute. Sono 226 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri ...in, il bollettino di oggi lunedì 24 ottobre 2022: 11.606 casi e 39 morti. Tasso di positività al 14,4% +++news in aggiornamento+++ Covid, le notizie. Bollettino: 11.606 casi e 39 morti. Tasso di positività al 14,5%. LIVE Erano quasi tre anni che la festa del Ciao non si faceva per causa Covid. Come si sa il covid ha fermato diverse manifestazioni, tanto che oggi lentamente ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...