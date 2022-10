Covid Italia | 11 606 contagi e 39 morti | bollettino 24 ottobre

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Sono 11.606 i nuovida Coronavirus inoggi, 242022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 39. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 80.319 tamponi tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività al 14,4% (15,7% ieri con 161.787 tamponi). In crescita i ricoveri (+107 per un totale di 7.124) mentre sono in leggero calo le persone ricoverate in terapia intensiva (-3 per un totale di 226). LAZIO - Sono 1.535 i nuoviregistrati oggi, 242022, nel Lazio su 2.312 tamponi molecolari e 8.632 tamponi antigenici per un totale di 10.944 test. Lo ...