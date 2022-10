Covid | in Lombardia 15 decessi e 1640 nuovi positivi | 114 a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-5). A fronte di 12.264 tamponi effettuati, sono 1.640 i(13,3%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 12.264, totale complessivo: 42.360.126 – icasi: 1.640 – in terapia intensiva: 21 (+3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.172 (-5) – i, totale complessivo: 42.964 (+15) Icasi per provincia: Milano: 527 di cui 236 a Milano città;: 114; Brescia: 245; Como: 107; Cremona: 36; Lecco: 39; Lodi: 30; Mantova: 66; Monza e Brianza: 144; Pavia: 138; Sondrio: 16; Varese: 137.