Covid | il bollettino evidenzia oggi nel Lazio 1 535 nuovi positivi | tutti i dati dell’Asl

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Continua lo stato di monitoraggio delall’interno della Regione, con il consuetodella pandemia munito deidei contagi, i ricoveri ospedalieri e gli eventuali decessi avvenuti per mano della malattia. Come sempre, l’Assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato, ci fornisce gli aggiornamenti sullo stato della malattia. “nel– spiega l’Assessore – su un totale di 10.944 tamponi, si registrano 1.535casi(-1.139), sono 2 i decessi (+2), 646 i ricoverati (+16), 29 le terapie intensive (-2) e 2.691 i guariti. Il rapporto trae tamponi, addesso è al 14%. I casi a Roma sono a quota 998?. I sembrano mostrare una forte decrescita nei contagi, il che significherebbe in un buon ...

