Covid-19 | ecco quali sono le varianti in circolazione in Italia

insalutenews

...del rapporto di lavoro dei sanitari che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale contro il... 381 del 1991 , secondo cui: leggi anche Bonus 150 euro pagato il 2 novembre,chi sta per ...Si tratta di una misura volta a sostenere le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica19 e della conseguente crisi socio - ... I medici di famiglia pronti alla nuova ondata Covid. Ecco i prossimi scenari pandemici L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 24 al 30 ottobre. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e ...Oltre tremila farmaci di reperibilità sempre più difficile. Con un allarme relativo soprattutto a quelli per i bambini. E' lo ...