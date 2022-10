Cosenza | Dionigi a rischio esonero Già contattato il sostituto

Ildopo la sconfitta contro la Spal di De Rossi valuta il futuro dell'allenatore, in giornata la decisione e del club Ildopo la sconfitta contro la Spal di De Rossi valuta il futuro dell'allenatore, in giornata la decisione e del club. Secondo quanto ...Commenta per primo Dopo la sconfitta in casa per 2 - 1 col Genoa, in Serie B ilsta decidendo se confermare o esonerare l'allenatore DavideCosenza e soprattutto Benevento in difficoltà. Dionigi, tecnico del Cosenza, è in bilico, mentre Cannavaro resta al suo posto: il presidente Vigorito ha respinto le sue dimissioni. Dopo la sconfitta s ...Dopo la batosta subita dalla Spal, la posizione del tecnico rossoblù si era fatta precaria: il presidente Guarascio concede una proroga ...