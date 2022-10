Cos’è la “Bomba sporca” | verità o finzione?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Serghei Shoigu, ministro della difesa russo, ha accusato l’Ucraina di preparare un attacco con una “”. Ordigno diverso dalle armi nucleari e di queste meno potente, è costituito da un esplosivo unito a materiale radioattivo. Kiev risponde: è un’accusa “falsa e pericolosa”. Che sia un pretesto per intensificare gli attacchi in Ucraina? La Russia accusa l’Ucraina di servirsi della “”. I Paesi occidentali e Kiev smentiscono Photocredit: tg24.sky.itUn accusa “falsa e pericolosa” quella fatta dal ministro della difesa russo all’ Ucraina. Serghei Shoigu ha sostenuto la sua preoccupazione in merito all’uso della “” da parte dell’Ucraina. Vediamo di cosa si tratta. La “” è un ordigno composto da un ...