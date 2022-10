Cosa mangiare per dormire meglio? I consigli dello specialista

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Durante il sonno avvengono molte funzioni importanti per il nostro organismo, sia fisiologiche che cerebrali. Dunque èbene e per la giusta quantità, che in un adulto vuol dire almeno sei consecutive, mentre per un bambino non meno di 12. La medicina ha dimostrato una correlazione tra disturbi del sonno e alcune patologie come ipertensione arteriosa, malattie metaboliche e cardiovascolari.Come spiega il dottor Lelio Morricone, responsabile del servizio di Nutrizione clinica e prevenzione cardiometabolica e del Servizio di Diabetologia e Malattie metaboliche all’Istituto Clinico Sant’Ambrogio e a Palazzo della Salute-Wellness Clinic in un articolo pubblicato sul sito del Gruppo San Donato, un’alimentazione corretta contribuisce a migliorare la qualità del sonno. In che modobene aiuta a...