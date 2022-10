Coronavirus in Italia | il bollettino del 24 ottobre | 11 606 nuovi casi | i morti sono 39

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Nelle ultime 24 orestati 11.606 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 25.554. Diminuiscono i tamponi effettuati: 80.319, contro i 161.787 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 14,4% (ieri era al 15,8%).39 i(compreso qualche riconteggio), 3 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 24(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Icontagisparsi in tutte le regioni: in testa l'Emilia-Romagna con 1.705, poi la Lombardia con 1.640. Sul fronte dei ricoveri - dato ...

