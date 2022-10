Coronavirus | 11 606 nuovi casi e 39 decessi Tasso di positività al 14 | 4% Salgono i ricoverati

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Nelle ultime 24 ore sono state 11.606 le nuove diagnosi di Sars-Cov-2 registrate in Italia tra i 80.319 tamponi molecolari e antigenici eseguiti, con undiè 14,44%. Le vittime – riportate nell’aggiornamento quotidiano del ministero della Salute – sono 39. Attualmente sono 7.124 le persone con il Covid ricoverate nei reparti ordinari degli ospedale, mentre altre 226 si trovano in terapia intensiva, dove sono stati 23 gli ingressi giornalieri. Rispetto a domenica risulta in crescita i posti letto occupati (+101) mentre calano leggermente i pazienti in rianimazione (-3). Nel confronto settimana su settimana, le diagnosi sono in lieve calo rispetto alle 13mila del 17 ottobre: si conferma quindi la tendenza a un lieve calo della curva epidemica, già iniziato nei precedenti sette giorni. In isolamento domiciliare si trovano altri 501.090 ...

16.16 Covid,meno casi (11.) e decessi (39) Ancora in calo i nuovi casi dinelle ultime 24 ore. Sono 11.contro i precedenti 25.554. In diminuzione anche i decessi, 39 rispetto ai 52 di ieri. I tamponi processati sono 80.319 e il tasso di positività scende al ...Leggi Anche, la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi I numeri della pandemia - Cresce anche se di poco il numero delle ospedalizzazioni da Covid in Italia: i ricoveri in ...Bologna - Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia- si sono registrati 1.943.921 casi di positività, 1.705 in più rispetto a ieri, su un totale di 5.780 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore ...Genova – Come ogni lunedì calano i contagi, questa volta da 25.554 a 11.606, che sono circa duemila in meno di quelli conteggiati sette giorni fa. Il taso di positività perde invece l’1,2% e va al 14, ...