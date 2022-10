Coppa Davis 2022 | i convocati della Spagna | assente Rafael Nadal | Carlos Alcaraz leader

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Dal 22 al 27 novembre sono previste le Finals dia Malaga e laè tra le formazioni favorite per il titolo, avendo il vantaggio di giocare in casa. La prima sfida da affrontare per gli iberici sarà contro la Croazia, finalista l’anno passato. Il capitano Sergi Bruguera dovrà tener contoforza di una squadra che non annovera il fenomeno tra le proprie fila, ma ha tutti eccellenti tennisti: in singolare Marin Cilic e Borna Coric saranno da temere, per non parlareforza del doppio formato da Mate Pavic e Nikola Mektic. A tal proposito, Bruguera ha annunciato la lista ai media spagnoli dei giocatori che prenderanno parte alla competizione. Si tratta di, Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista Agut e Marcel Granollers. Il nome del ...