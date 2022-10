Corriere dello Sport

Seconda, inattesa sconfitta consecutiva per il Tottenham di Antonio: dopo il 2 - 0 patito a Old Trafford contro il Manchester United nel turno infrasettimanale di Premier League, è arrivato l'1 - 2 casalingo contro il Newcastle United , ora quarto con gli Spurs ...Non accadde così - ricorda Francesco Verderami sul Corriere - al tempo della fine delbis, quando 'Giuseppi' si trattenne con Draghi appena cinque minuti, segno di un rapporto personale che non ... Conte, la frase dopo il ko che ha fatto infuriare i tifosi del Tottenham Sostenitori degli Spurs particolarmente irritati dopo le dichiarazioni rilasciate in sala stampa dal tecnico salentino dopo la sconfitta interna per 1-2 contro il Newcastle ...Un'ora e venti di incontro. Non si hanno memoria di passaggi di consegne così laboriosi a Palazzo Chigi. Negli ultimi decenni il rito ...