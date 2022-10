Conduttore di Russia Today vuole “annegare e bruciare i bimbi ucraini” Kiev | “Incita al genocidio”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il canaleè stato accusato dimento aldopo che un presentatore ha affermato che i bambinidovrebbero essere annegati o bruciati vivi. L’emittente statale russa la scorsa settimana ha sospeso l’ancorman Anton Krasovsky a poche ore dai suoi commenti, affermando che nessuno acondivide le sue opinioni. Il direttore dell’emittente Margarita Simonyan ha definito le parole di Krasovsky – uno dei giornalisti russi più schierati in favore della guerra – “bestiali e disgustose”, frutto di una “follia momentanea”. Il, che è sempre stato uno dei giornalisti più convinti dell’operazione militare in Ucraina aveva commentato una testimonianza dell’autore di fantascienza russo Sergei Lukyanenko. ...

